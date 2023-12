Hadasit Bio Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Hadasit Bio verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,18 Prozent. Im Vergleich dazu erzielten ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Hadasit Bio im Branchenvergleich um 33,18 Prozent unterperformt hat. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, wobei Hadasit Bio um 33,18 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Hadasit Bio derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 82, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung des RSI.

Das Anleger-Sentiment für Hadasit Bio zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen ebenfalls weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hadasit Bio.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hadasit Bio-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend einen Abwärtstrend verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.