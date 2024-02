Hadasit Bio Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Hadasit Bio zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 68,55 ILS liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,61 ILS liegt. Dies führt zu einer Distanz von -99,11 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 18,06 ILS, was zu einem Abstand von -96,62 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hadasit Bio mit 1,79 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hadasit Bio derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie, mit einem Unterschied von 0 Prozentpunkten (0 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und Buzz um Hadasit Bio hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Hadasit Bio in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Hadasit Bio in dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.