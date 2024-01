Hackett Aktie: Ein handfester Grund

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Hackett wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche hat Hackett in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Informationstechnologiesektor lag die Rendite von Hackett um 2,93 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem positiven Rating in Bezug auf die Aktienkursentwicklung.

Langfristige Analystenmeinungen bewerten die Hackett-Aktie als "gut", und das Kursziel wird auf 24 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 5,4 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie insgesamt das Rating "gut" von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war zuletzt überwiegend negativ, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.