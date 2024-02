Hackett Aktie: Keine Panik!

Die Hackett-Aktie erhält laut Analysten eine langfristige Bewertung von "Gut". Insgesamt wird die Aktie mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hackett. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 24 USD, was einer potenziellen Performance von 2,74 Prozent entspricht. Aktuell liegt der Preis der Aktie bei 23,36 USD. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die Hackett-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,35 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +12,7 Prozent, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,35 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie jedoch 566,56 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hackett-Aktie liegt bei 39,1, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 46,03, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Diese Gesamtbetrachtung führt zu einem Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hackett-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,39 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 23,36 USD liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs von 22,88 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Hackett-Aktie sowohl aus der Sicht der Analysten, des Branchenvergleichs, des RSI als auch der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.