Hackett Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Derzeit schüttet Hackett nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Die Differenz beträgt 0,32 Prozentpunkte (1,95 % gegenüber 2,28 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Langfristig gesehen wird die Hackett-Aktie nach Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Die Gesamtbewertung der Analysten lautet: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hackett vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 24 USD. Dies würde eine Performance von 4,48 Prozent ergeben, da die Aktie derzeit 22,97 USD kostet. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral", während die Redaktion insgesamt das Rating "Gut" vergibt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hackett im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Hackett, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Hackett lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Hackett in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".