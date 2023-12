Hackett Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann darauf hinweisen, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne möglich sind. Bei Hackett wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hackett weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,09 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Hackett derzeit 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,35 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält Hackett eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im IT-Sektor liegt Hackett mit einer Rendite von -1,18 Prozent über dem Durchschnitt. Die IT-Dienstleistungsbranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -0,96 Prozent, wobei Hackett um 0,22 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hackett-Aktie somit ein "Neutral"-Rating aufgrund der genannten Kriterien.