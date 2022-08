Hacker-Angriff auf TeleTrader

Wien (ots) -Übertragung von Echtzeit-Daten war empfindlich gestört, Kunden- und Nutzerdaten nicht betroffen.TeleTrader, eine Tochter der Baha Group, die zu den weltweit führenden Anbietern von Echtzeit-Finanzdaten zählt, wurde am 5. August von Hackern attackiert. Es ist den Angreifern gelungen, Server lahm zu legen und Daten zu löschen. Kundenspezifische Informationen und Nutzerdaten waren vom Angriff nicht betroffen. Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht.Durch die Attacke auf TeleTrader waren die Services der Baha Group teilweise beeinträchtigt. Betroffen waren Teile des komplexen Kursdatenverarbeitungssystems, die Übermittlung und Verarbeitung von Echtzeitdaten, sowie Kurshistorien. Zahlreiche Server der komplexen Kursdatenverarbeitung mußten einige Stunden vom Netz genommen und neu eingerichtet werden. Über 4 Millionen User von teletrader.com und der App mussten am vergangenen Wochenende mit eingeschränktem Service auskommen.Durch den Dauereinsatz von Technikern und Spezialisten am Wochenende konnten die Datenserver am Sonntag Abend bereits wieder online gehen. Gelöschte Daten konnten dank mehrfacher Backups großflächig wieder hergestellt werden. Den ersten Analysen nach wurden bei der Attacke mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Daten gestohlen oder verschlüsselt. Einen Erpressungsversuch der Angreifer gab es bislang nicht.Baha, the information company, ist international tätig und bietet wie Bloomberg und Reuters Echtzeit-Marktdatenterminals für professionelle Anwender der Finanzbranche wie Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter. Die Anwender können auf globale Finanzmarktdaten für über 12 Millionen Finanzinstrumente an mehr als 150 Börsen zugreifen. Zudem betreibt baha.com eine eigene Presseagentur mit den schnellsten, internationalen Nachrichten rund um die Uhr mit öffentlichem Webportal und gratis mobilen Apps.Pressekontakt:Bitte per mail an:press@teletrader.comOriginal-Content von: TeleTrader Data Information Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuell