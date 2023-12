Hachijuni BankADR Aktie: Wann tut sich was?

Die Hachijuni Bank bietet aktuell eine Dividendenrendite von 2,45 % an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen minimal niedrigeren Ertrag von 0,54 Prozentpunkten bedeutet. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Hachijuni Bank im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,37 gehandelt, was einem Abstand von 26 Prozent zum Branchen-KGV von 14,04 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich eine neutrale Bewertung. Der RSI für die Hachijuni Bank liegt bei 44,25, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 51 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird die Hachijuni Bank daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber der Hachijuni Bank. Es gab in den letzten Tagen hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Themen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Hachijuni Bank daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Hachijuni Bank solide Kennzahlen aufweist und von Anlegern sowie Analysten positiv bewertet wird.