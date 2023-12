Hachijuni BankADR Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Equitable Holdings":

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie der Hachijuni Bank eine beeindruckende Performance von 63,8 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 43,67 Prozent, was bedeutet, dass die Hachijuni Bank eine Outperformance von +20,13 Prozent erzielte. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 28,16 Prozent, was die Hachijuni Bank um 35,63 Prozent übertraf. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Hachijuni Bank war in letzter Zeit überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich besonders mit den positiven Themen rund um die Hachijuni Bank. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hachijuni Bank liegt bei 76,93, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 59,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Schlecht" aufgrund des Gesamtbildes des RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Hachijuni Bank derzeit eine Rendite von 2,45 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 3,02 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 0,57 Prozentpunkten.