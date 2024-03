Habersham im Check!

Die Habersham-Aktie wird derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf verschiedenen trendfolgenden Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,02 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,019 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -5 Prozent. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 USD liegt nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität rund um die Habersham-Aktie weisen auf eine mittlere Aktivität hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung wider. In den Kommentaren und Meinungen überwiegen die negativen Einschätzungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Abschließend ergibt auch die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen Werte von 50, was bedeutet, dass die Habersham-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Aktie von Habersham somit auf verschiedenen Ebenen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.