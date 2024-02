Habersham Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Für die Bewertung werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Habersham-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Habersham-Aktie bei 0,02 USD verzeichnet. Der Aktienkurs selbst schloss bei 0,019 USD, was einen Abstand von -5 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Habersham-Aktie ebenfalls bei -5 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei Habersham 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was eine Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Habersham ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Überwiegend positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung von "Gut".