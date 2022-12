Haben wir 2023 noch Chance auf 4 % Dividendenrendite bei der Münchener Rück?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist als Dividendenaktie ziemlich bekannt. Wollen wir jedoch den momentanen Wert ermitteln, so kommt bei so manchem Einkommensinvestor Ernüchterung auf. Bei einer fiktiv konstanten Ausschüttung in Höhe von 11 Euro je Aktie und einem Aktienkurs von 296,60 Euro liegt die Dividendenrendite bei ca. 3,7 %.

Für einige mag das etwas zu wenig sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 3,3 Mrd. Euro die Bewertung hin zu einem moderaten Wachstum rechtfertigt. Auch Dividendenwachstum kann durchaus möglich sein.

Kann die Aktie der Münchener Rück damit auf 4 % Dividendenrendite kommen? Rechnen wir einmal ein wenig herum, was dafür nötig wäre. Grundsätzlich ist es natürlich nur eine Frage des Wachstums. Sowie der Wahrscheinlichkeit, mit der wir das benötigte Dividendenwachstum auch sehen werden.

Münchener Rück: Das braucht es für 4 % Dividendenrendite!

Fangen wir vielleicht mit den Basics an: Damit die Aktie der Münchener Rück auf 4 % Dividendenrendite käme, bräuchten wir ein solides Dividendenwachstum. 12 Euro Dividende je Aktie sind Pi mal Daumen nötig, um diesen Wert zu erreichen. Auf Basis der zuletzt ausgezahlten Ausschüttung in Höhe von 11,00 Euro wäre ein Ausschüttungswachstum von ca. 9,1 % nötig.

Setzen wir das zu anderen Kennzahlen in ein Verhältnis. Die Münchener Rück kommt im Jahr 2022 voraussichtlich auf einen Gewinn in Höhe von 3,3 Mrd. Euro. Ausgehend vom 2021er Wert entspräche das einem Gewinnwachstum in Höhe von knapp über 13 % im Jahresvergleich.

Wenn wir daher ein Zwischenfazit ziehen wollten, so könnten wir sagen: Ja, es ist durchaus im Bereich des Möglichen und auch des Realistischen, dass das Management der Münchener Rück die Dividende je Aktie auf 12 Euro erhöht. Das operative Wachstum rechtfertigt einen solchen Schritt jedenfalls.

Was sagt die Historie …?!

Die zweite Frage ist natürlich, ob das Management der Münchener Rück solche Schritte in der Vergangenheit bereit gewesen ist zu gehen. Schauen wir uns daher die Historie des DAX-Rückversicherers an. Sowie gleichzeitig auch die Prognose, die ein Indikator dafür sein kann, ob es den nötigen Raum auch mit Blick in die Zukunft gibt.

Die Historie zeigt: Alleine die letzten zwei Ausschüttungen sind mit 9,80 Euro und 11,00 Euro zwei Werte gewesen, die sogar ein noch höheres Dividendenwachstum besessen haben. Auch das ist daher ein Indikator dafür, dass es im Bereich des Möglichen liegt.

Zuletzt verkündete der Chief Financial Officer der Münchener Rück außerdem, dass man für das kommende Geschäftsjahr 2023 mit einem Gewinn in Höhe von 4 Mrd. Euro rechnet. Das zeigt, dass es auch in Zukunft operativ weiterhin solide laufen sollte. Der Weg wäre daher frei: Vielleicht geht der DAX-Rückversicherer erneut einen so großen Schritt und ermöglicht selbst bei der jetzigen Bewertung 4 % Dividendenrendite. Trotzdem: Es bleibt vage, bis wir die genaue Planung des Managements hier kennen.

Der Artikel Haben wir 2023 noch Chance auf 4 % Dividendenrendite bei der Münchener Rück? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022