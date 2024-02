Haben die mdf commerce-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mdf Commerce-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 62,33 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Mdf Commerce.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mdf Commerce bei 3,73 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,74 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,06 CAD, was einen Abstand von -7,88 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird der Mdf Commerce daher mit "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben die Aktie der Mdf Commerce in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was eine langfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,5 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 47,06 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Mdf Commerce.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde. Insgesamt erhält Mdf Commerce daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.