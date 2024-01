Haben die fashionette-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Platform-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,53 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,1 EUR weicht um +10,31 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 5,87 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,92 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Platform-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Platform.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Handelstage, so ist die Platform-Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst war. Daher erhält die Platform-Aktie in diesem Punkt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung für die Platform-Aktie.