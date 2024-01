Haben die elf Beauty-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Elf Beauty ist derzeit insgesamt besonders negativ. Dies geht aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Insbesondere negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Elf Beauty liegt auf 7-Tage-Basis bei 66,82 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Elf Beauty-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Elf Beauty vergeben, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut" führt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 137,27 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -27,3 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 99,8 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Elf Beauty im vergangenen Jahr eine Rendite von 161,43 Prozent erzielt, was 3,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 675,05 Prozent, wobei Elf Beauty aktuell 513,62 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.