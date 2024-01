Haben die Zuora-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger bei Zuora ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die zur Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Zuora derzeit überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 79,33 Punkten. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 3 Bewertungen "Gut" und 1 Bewertung "Neutral" sind. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut". Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 64,71 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 8,5 USD. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Zuora derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -7,41 Prozent unter dem GD200 von 9,18 USD liegt. Der GD50 von 8,41 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt lassen die verschiedenen Bewertungsfaktoren darauf schließen, dass die Anlegerstimmung positiv ist, die Analysten die Aktie als vielversprechend ansehen, aber die technische Analyse auf eine neutrale bis schlechte Bewertung hinweist. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Aktie von Zuora in Zukunft entwickeln wird.