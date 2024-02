Haben die Zivo Bioscience-Chefs darauf gepokert?

Die Dividendenrendite von Zivo Bioscience liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche, die eine Dividendenrendite von 3,11 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -3,11 Prozent zur Zivo Bioscience-Aktie. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Zivo Bioscience war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind überwiegend positive Themen zu beobachten, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Zivo Bioscience eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zivo Bioscience liegt bei 46,32 und der RSI25 bei 37,13, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".