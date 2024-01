Haben die Zimtu Capital-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das es ermöglicht einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Zimtu Capital sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hinweist, dass Zimtu Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67 und auch hier ist Zimtu Capital weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Zimtu Capital eine deutliche Verschlechterung der Stimmung beobachtet werden. Negative Auffälligkeiten deuten auf ein schlechtes Stimmungsbild hin. Die Stärke der Diskussion zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit und wird ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Zusammengefasst erhält Zimtu Capital für diesen Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Zimtu Capital eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Zimtu Capital daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse erhält Zimtu Capital auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 CAD, während der Kurs der Aktie (0,05 CAD) um -28,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,05 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Zimtu Capital daher mit einem "Neutral"-Rating in der technischen Analyse bewertet.