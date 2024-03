Haben die Zhejiang Weixing Industrial Development-Chefs damit gerechnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Weixing Industrial Development liegt bei 23,08, was auf den ersten Blick als relativ preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt der Wert auf ähnlichem Niveau. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Zhejiang Weixing Industrial Development war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 10,04 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,15 CNH liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der GD50 der Aktie liegt bei 10,42 CNH, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Zhejiang Weixing Industrial Development eine "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen, Anleger- und technischen Kriterien sowie dem Sentiment und Buzz in sozialen Netzwerken.