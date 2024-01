Haben die Zhejiang Sunflower Light Energy Science-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Zhejiang Sunflower Great Health zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 3,19 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 3,09 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -3,13 Prozent liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,12 CNH, was einer Distanz von -0,96 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Neutral"-Rating vergeben.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche zeigt sich, dass die Zhejiang Sunflower Great Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,26 Prozent erzielt hat. Im Branchendurchschnitt sind vergleichbare Aktien um -5,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Zhejiang Sunflower Great Health eine Outperformance von +2,99 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite der Zhejiang Sunflower Great Health jedoch um 16,89 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Zhejiang Sunflower Great Health festgestellt werden. Dies wird als positiv bewertet. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv honoriert. Zusammengefasst erhält das Unternehmen für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Sunflower Great Health mit einem Wert von 102,01 ähnlich wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien.