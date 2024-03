Haben die Zhejiang Narada Power Source-Chefs damit gerechnet?

Die Zhejiang Narada Power Source hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 15,09 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 12,47 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,36 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 12,05 CNH. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +3,49 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhalten wir daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses und liegt für die Zhejiang Narada Power Source bei 42,37 für 7 Tage und bei 45,07 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Klassifizierung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete die Zhejiang Narada Power Source in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,78 Prozent, was einer Underperformance von -32,74 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -33,32 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Zhejiang Narada Power Source wurde auch analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung, dass die Zhejiang Narada Power Source hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" anzusehen ist.