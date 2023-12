Haben die ZTEADR-Chefs damit gerechnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Zte liegt das aktuelle KGV bei 13, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Damit ist Zte aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Zte in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Gut" ausfällt. Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse erhält Zte auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 33,78 CNH, während der Aktienkurs (26,68 CNH) um -21,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die gleitende Durchschnittskurs von 27,6 CNH der vergangenen 50 Tage entspricht einer Abweichung von -3,33 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Zte über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist und eine positive Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Daher wird die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.