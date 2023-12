Haben die Yunnan Tin-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Yunnan Tin in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Es wurde deutlich mehr über Yunnan Tin diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem positiven Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Yunnan Tin liegt derzeit bei 71,95 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Yunnan Tin weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Yunnan Tin von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Die Auswertung der Anleger-Stimmung und berechenbare Signale führt daher zu einer "Gut"-Empfehlung von unserer Redaktion.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,85 Prozent, was 1,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 1,92) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Yunnan Tin eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Yunnan Tin.