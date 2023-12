Haben die Yunnan Nantian Electronics Information-Chefs darauf gepokert?

Die Yunnan Nantian Electronics Information verzeichnet derzeit einen Kurs von 16,33 CNH, was einer Abweichung von -2,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -13,37 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -28,72 Prozent erzielt, was 41,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,46 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 17,87 Prozent, und hier liegt Yunnan Nantian Electronics Information derzeit um 46,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Yunnan Nantian Electronics Information beträgt derzeit 29,55 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Yunnan Nantian Electronics Information ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,52 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Demnach erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Sollten Yunnan Nantian Electronics Information Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Yunnan Nantian Electronics Information jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yunnan Nantian Electronics Information-Analyse.

Yunnan Nantian Electronics Information: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...