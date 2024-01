Haben die Yumanity Therapeutics-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Kineta ist derzeit besonders negativ. Dies zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien, die in den letzten beiden Wochen analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft wird.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Kineta liegt aktuell bei 88,43, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,52 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse basierend auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Kineta-Aktie ein Durchschnitt von 3,12 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,99 USD, was einem Unterschied von -4,17 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,77 USD zeigt einen Rückgang des Schlusskurses um -20,69 Prozent, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Im Bereich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Kineta in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.