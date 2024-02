Haben die Yext-Chefs darauf gepokert?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen von Yext untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um Yext diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Yext mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Softwarebranche (2,21 %). Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Yext eine Rendite von -18,66 % auf, was mehr als 595 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche mit einer mittleren Rendite von -3,53 % liegt Yext mit -15,14 % deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien rund um Yext ist langfristig betrachtet mittelmäßig, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.