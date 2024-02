Haben die Yext-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Yext zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,6 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,87 USD) um -22,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 5,87 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Yext als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yext liegt bei 54,03, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und liegt bei 48, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Yext, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11 USD, was einer potenziellen Steigerung von 87,39 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Yext-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.