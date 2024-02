Haben die Yellow Pages-Chefs damit gerechnet?

Die Yellow Pages -Canada wird derzeit in der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 11,74 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,28 CAD liegt, was einer Abweichung von -12,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 10,82 CAD weist eine Abweichung von -4,99 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Meinung der Analysten ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 CAD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 16,73 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem Rating "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt wird die Yellow Pages -Canada daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung als "Gut".