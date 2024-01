Haben die Yantai North Andre Juice-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs des Unternehmens Yantai North Andre Juice hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor deutlich positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 34,48 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 47 Prozent über dem Durchschnitt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,33 Prozent, jedoch kann Yantai North Andre Juice hier mit einer Rendite von 44,8 Prozent deutlich punkten. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Yantai North Andre Juice im Vergleich zur Branche Nahrungsmittel eine niedrigere Rendite von 1,59 % aus. Der Durchschnitt der Branche beträgt 3,67 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Yantai North Andre Juice wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In der technischen Analyse erhält die Yantai North Andre Juice-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch des letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating.

Die Aktien von Yantai North Andre Juice haben sich im vergangenen Jahr positiv entwickelt, weisen jedoch in Bezug auf Dividendenrendite und Sentiment eher durchschnittliche Werte auf. In der technischen Analyse wird das Unternehmen ebenfalls neutral bewertet.