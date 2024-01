Haben die Yangtz Garment-Chefs darauf gepokert?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Yangtzekiang Garment ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 9,17 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 32,54 und daher unterbewertet. Aufgrund dieser Diskrepanz wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Yangtzekiang Garment als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7 liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 0 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich der Dividenden schüttet Yangtzekiang Garment derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 4,35 Prozentpunkte (1,82 % gegenüber 6,17 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yangtzekiang Garment weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Yangtzekiang Garment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.