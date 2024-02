Haben die Yamato HoldingsADR-Chefs damit gerechnet?

Yamato Dividendenrendite und technische Analyse

Yamato hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,76 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,34 Prozent. Die geringe Differenz von 0,58 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie durch die Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Yamato bei 2417 JPY, was 3,57 Prozent unter dem GD200 (2506,58 JPY) liegt. Dies wird als neutrales Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2602,44 JPY, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Yamato-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger haben Yamato in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.