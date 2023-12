Haben die Yamaha-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Yamaha liegt bei 40,91, was auf eine als "Neutral" eingestufte Situation hindeutet, die weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Yamaha mit einer Dividendenrendite von 2,21 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,94 % für Freizeitausrüstung & Produkte. Die Differenz von 0,73 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Yamaha festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yamaha beträgt derzeit 16,44, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Yamaha in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

