Haben die Yakult HonshaADR-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Yakult Honsha war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab drei positive und sechs negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Yakult Honsha eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Yakult Honsha wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung für das Unternehmen vorgenommen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yakult Honsha mit 1,7 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse des Aktienkurses von Yakult Honsha zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3185 JPY um 20,32 Prozent unter dem GD200 (3997,39 JPY) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 3298,74 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Yakult Honsha-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.