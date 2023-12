Haben die Yabao Pharmaceutical-Chefs darauf gepokert?

Die Yabao Pharmaceutical hat sich in den letzten Tagen im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs auf 7,38 CNH eingependelt, während der Aktienkurs selbst bei 7,41 CNH liegt. In Bezug auf den GD200 bedeutet dies eine Distanz von +0,41 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 7,95 CNH, was einer Distanz von -6,79 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Perspektive als "Schlecht" einstuft. Alles in allem erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment rund um die Yabao Pharmaceutical basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders viele positive Diskussionen über das Unternehmen. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen überwiegend positive Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yabao Pharmaceutical-Aktie liegt bei 76, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 69,96 weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Yabao Pharmaceutical mit einer Rendite von 16,88 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,37 Prozent erzielt hat, liegt die Yabao Pharmaceutical mit 16,51 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.