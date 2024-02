Haben die Xinjii-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Xinji Shaxi zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,222 HKD um +0,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -7,5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Xinji Shaxi liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 83,33, was auf eine "Schlecht"-Einstufung auf diesem Niveau hinweist. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung rund um Xinji Shaxi in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Xinji Shaxi. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Xinji Shaxi neutral waren und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Gesamtbewertung hinsichtlich der Stimmung fällt somit ebenfalls auf "Neutral" aus.