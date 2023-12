Haben die World Copper-Chefs darauf gepokert?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die World Copper Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Auch in den Kommentaren und Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der World Copper Aktie mit 0,08 CAD momentan um -11,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -42,86 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der World Copper liegt bei einem Niveau von 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 48,39 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der World Copper Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.