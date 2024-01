Haben die Wilmar-Chefs damit gerechnet?

In den letzten zwei Wochen wurde Wilmar von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Diskussionen über den Wert in den letzten Wochen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 2 negative Signale gefunden. Daher wird eine "Schlecht" Empfehlung abgegeben. Insgesamt führt die Messung der Anlegerstimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Wilmar derzeit bei 3,76 SGD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 3,45 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des Abstands zum GD200 von -8,24 Prozent. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 3,57 SGD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daher wird insgesamt die Note "Neutral" vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist Wilmar ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 83,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 59,15 ergibt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" basierend auf dem Relative Strength Indikator.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Daher erhält die Wilmar-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

