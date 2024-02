Haben die Wheeler Real Estate Investment-Chefs damit gerechnet?

Die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,3 USD, während der Aktienkurs (0,172 USD) um -94,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,25 USD, was einer Abweichung von -31,2 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum auch ein "Schlecht"-Wert und insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität gezeigt hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher die Einstufung "Neutral".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,23 und ein Wert für den RSI25 von 62,34, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Die Bewertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen hat zu dem Schluss geführt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.