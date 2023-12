Haben die West Bancorporation-Chefs darauf gepokert?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare zu West überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um West in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Dividende: Mit einer Dividende von 5,67 % liegt West im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,62 %) in Bezug auf die Ausschüttung niedriger. Die Differenz beträgt 132,96 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für West in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für West. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,38 Euro für jeden Euro Gewinn von West zahlt. Dies ist 35 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, der bei 16 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" und unterbewertet eingestuft.