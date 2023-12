Haben die Wealthnavi-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse von Wealthnavi-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend positiv entwickelt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1280,5 JPY, was einer Abweichung von +11,52 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1428 JPY entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1323,84 JPY, was einer Abweichung von +7,87 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Wealthnavi daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der sozialen Medien keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wealthnavi liegt bei 64,56, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung für Wealthnavi-Aktien.