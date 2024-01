Haben die Watsco-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Watsco hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" ist Watsco jedoch um -2245,48 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten, während der Durchschnitt in dieser Branche um 2311,66 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 1385,57 Prozent verzeichnete, lag Watsco um 1319,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Watsco bei 406 USD liegt, was +3,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt und daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +12,28 Prozent liegt.

Beim Relative Strength Index (RSI), einem Indikator für überkaufte oder überverkaufte Aktien, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI von Watsco aktuell bei 84,68 Punkten liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine neutrale Bewertung, da sich die Aktie weder im überkauften noch im überverkauften Bereich befindet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen zu Watsco diskutiert wurden. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.