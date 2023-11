Haben die Water Oasis-Chefs damit gerechnet?

Die Water Oasis wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,58 HKD, während der Kurs der Aktie (1,47 HKD) um -6,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,44 HKD, was einer Abweichung von +2,08 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Water Oasis eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Water Oasis eine Rendite von 22,66 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt die Rendite der Water Oasis mit 17 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,36 Prozent und liegt damit 4,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste, 5,83). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Water Oasis-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Dabei wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.