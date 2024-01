Haben die Wandisco-Chefs damit gerechnet?

Die Cirata-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,12 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Branchenvergleich. Trotzdem haben unsere Analysten festgestellt, dass die Stimmung rund um die Cirata-Aktie hauptsächlich positiv ist, basierend auf sozialen Medien und Kommentaren. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cirata im vergangenen Jahr eine Rendite von -87,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" 79,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt im Mittel -8,62 Prozent, und Cirata liegt aktuell 78,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cirata liegt bei 48, was als "Neutral" eingestuft wird. Darüber hinaus bewegt sich der RSI25 für Cirata bei 31, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".