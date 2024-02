Haben die Wah Sun Handbags-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Wochen gab es bei Wah Sun Handbags keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild und Buzz in den sozialen Medien. Daher wird das Kriterium der Stimmung als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine wesentlichen Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei einer Dividende von 11,11 % schüttet Wah Sun Handbags im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (6,24 %) deutlich mehr aus, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Wah Sun Handbags mit 21,75 Prozent deutlich über der Branchenperformance von 3,77 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +13,79 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.