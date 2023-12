Haben die W P Carey-Chefs damit gerechnet?

Die langfristige Meinung der Analysten zur WP Carey Inc-Aktie wird als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt gibt es 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 79,67 USD, was eine potenzielle Performance von 21,52 Prozent bedeuten würde, da der aktuelle Kurs bei 65,56 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich WP Carey Inc ist insgesamt positiv. Die Äußerungen der letzten beiden Wochen deuten auf positive Themen hin, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Anlegerstimmung im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der WP Carey Inc-Aktie mit 64,61 USD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 65,56 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,47 Prozent und wird daher als neutral bewertet. Der GD50 liegt bei 58,23 USD, was einen Abstand von +12,59 Prozent bedeutet und somit positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Gesamtnote.