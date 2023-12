Haben die WAC-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wac-Aktie in den letzten 7 Tagen bei 36,56 liegt, was auf eine "Neutral" Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und zeigt ebenfalls eine "Neutral" Situation an. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

Der gleitende Durchschnittskurs der Wac-Aktie liegt bei 0,05 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,134 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" aufgrund der Distanz zum GD200 von +168 Prozent und zum GD50 von +34 Prozent.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche hat die Wac-Aktie im letzten Jahr eine hohe Rendite von 128 Prozent erzielt und liegt damit 130,17 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -9,31 Prozent, wobei die Wac-Aktie aktuell um 137,31 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wac-Aktie beträgt 68, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 209 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.