Haben die Vontobel-Chefs damit gerechnet?

Die Schweizer Bank Vontobel hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben. Aktuell beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs 5 und weist damit eine negative Differenz von -0,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" auf. Aufgrund dessen haben die Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung verliehen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,91 Prozent. Daher wird die Vontobel-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt hingegen 51,82 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wurde die Aktie von Vontobel auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Vontobel zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wurde dem Unternehmen insgesamt in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" verliehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Vontobel von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

Vontobel kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Vontobel jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vontobel-Analyse.

Vontobel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...