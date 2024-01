Haben die Volkswagen Pref 1/10 ADR-Chefs damit gerechnet?

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Volkswagen im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" schlechter ab. Mit einer Rendite von 0,1 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 6 Prozent hinter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten "Automobile"-Branche liegt Volkswagen mit einer Rendite von 3,89 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 4 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Volkswagen-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 115,67 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 113,24 EUR liegt mit einer Abweichung von -2,1 Prozent nahe diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (109,62 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Volkswagen liegt aktuell bei 47 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 38,91 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Volkswagen-Aktie in diesem Abschnitt also mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist positiv, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergibt daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung. Zudem wurden 7 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.