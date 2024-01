Haben die Volkswagen-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Anleger-Stimmung bei Volkswagen in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 8 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 111,28 EUR bei Volkswagen -3,62 Prozent vom GD200 (115,46 EUR) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 110,26 EUR, was einem Abstand von +0,93 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Volkswagen mit einer Rendite von -4,16 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,41 Prozent aufweist, liegt Volkswagen mit 7,56 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Volkswagen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da Volkswagen auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Volkswagen-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

