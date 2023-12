Haben die Voice Assist Inc-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Voice Assist-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 100 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 49,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Voice Assist-Aktie basierend auf dem 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Voice Assist.

Die Anleger-Stimmung bei Voice Assist in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich für die Voice Assist-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Da der letzte Schlusskurs bei 0,00917 USD lag, wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Voice Assist-Aktie ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Voice Assist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion basierend auf der Intensität der Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Voice Assist-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.